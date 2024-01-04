$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Литве рассматривают перевод русских школ на обучение на литовском языке

Власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах, при этом не исключено введение преподавания на украинском. Об этом заявил в эфире радиостанции "Жиню радияс" министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

В Литве могут перевести русские школы на обучение на литовском языке
© РИА Новости

"Нам следует идти по стопам соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного", - сказал он.

Министр считает, что в системе образования необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС.

"Возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными Литве. Например, с Украиной, чтобы обучение шло на языке этого нацменьшинства", - рассуждал Якштас.

По его словам, Министерство образования, науки и спорта планирует в течение нескольких недель подготовить предложения по переводу русских школ на обучение на литовском языке.

В мире
ЕС