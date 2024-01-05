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Билл Клинтон угрожал СМИ, требуя не писать о деятельности финансиста Эпштейна

По данным опубликованных судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

Билл Клинтон угрожал СМИ по делу финансиста Эпштейна
© globallookpress.com

В письмах Джуффре за май 2011 года подчеркивается, что когда она проводила исследование в журнале Vanity Fair, она обеспокоилась, что о ней могут написать, учитывая, что Клинтон приходил в издание и угрожал им.

В США рассекретили часть досье Эпштейна

В письме правозащитница утверждает, что бывший президент США требовал от редакции журнала не писать статьи о торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации о "его хорошем друге" Эпштейне. До этого стало известно, что в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетними девушками, а также в торговле ими для сексуальных услуг.

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