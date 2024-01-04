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Премьер Италии Мелони сказала, что нужно для переговоров России и Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что для переговоров России и Украины нужно сохранение баланса между участниками конфликта.

Премьер Италии Мелони сказала, что нужно для переговоров России и Украины
© globallookpress.com

Поэтому, отмечает политик, Италии и ЕС нужно продолжать военную поддержку Киева.

«В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта, я считаю, что все наоборот. Единственную возможность …для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле», - цитирует РИА «Новости» выступление Мелони на пресс-конференции по итогам года.

Джорджа Мелони также заявила, что без поддержки Украины конфликт даже приблизился бы к границам Италии.

Ранее Мелони попросила Европейский союз помочь справиться с наплывом мигрантов. Также она заявляла, что Италия намерена принять меры чрезвычайного характера по борьбе с нелегальными мигрантами.

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