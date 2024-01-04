Премьер Италии Мелони сказала, что нужно для переговоров России и Украины

«В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта, я считаю, что все наоборот. Единственную возможность …для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле», - цитирует РИА «Новости» выступление Мелони на пресс-конференции по итогам года.