Премьер Италии Мелони сказала, что нужно для переговоров России и Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что для переговоров России и Украины нужно сохранение баланса между участниками конфликта.
Поэтому, отмечает политик, Италии и ЕС нужно продолжать военную поддержку Киева.
«В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта, я считаю, что все наоборот. Единственную возможность …для прихода к какому-либо столу переговоров или дипломатическому решению дает сохранение баланса между силами на поле», - цитирует РИА «Новости» выступление Мелони на пресс-конференции по итогам года.
Джорджа Мелони также заявила, что без поддержки Украины конфликт даже приблизился бы к границам Италии.
Ранее Мелони попросила Европейский союз помочь справиться с наплывом мигрантов. Также она заявляла, что Италия намерена принять меры чрезвычайного характера по борьбе с нелегальными мигрантами.