На Украине призвали начать мирные переговоры с Россией

Властям Украины необходимо начать переговоры по прекращению военного конфликта с Россией в ближайшее время. В противном случае ракетные удары по территории страны будут продолжаться дальше и нанесут значительный ущерб украинской экономике и инфраструктуре. Об этом заявил в своем Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

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Он отметил, что массированные обстрелы продемонстрировали уязвимость украинской системы противоздушной обороны (ПВО) и назвал ее «по сути, дырявой». При этом стремления России прекратить ракетные атаки пока не прослеживается. Чтобы предотвратить дальнейший рост ущерба для экономики и инфраструктуры, Киеву необходимо наладить диалог с Москвой, подчеркнул политолог.

«[Президент России Владимир] Путин четко сказал, что будут (ракетные удары по территории Украины — прим. «Ленты.ру»). До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры», — заключил Соскин.