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В Кривом Роге на Украине произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В Кривом Роге на Украине произошел взрыв
© Газета.Ru

«В Кривом Роге слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении.

В 22:03 мск в Днепропетровской области Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Также сирены прозвучали в соседних Кировоградской и Николаевской областях страны.

До этого украинские власти Херсона сообщали о взрывах в центральной части города. О взрывах в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Информация о взрывах в украинской столице стала появляться еще 1 января.

Пресс-служба министерства энергетики Украины сообщала, что почти 260 тысяч потребителей остались без электричества в Киеве после серии взрывов.

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