Украинский город Кропивницкий остался без электричества

Минэнерго Украины сообщило, что город Кропивницкий в Кировоградской области остался без электричества после утренних взрывов. Об этом пишет РИА «Новости».

По сообщению ведомства, в результате взрывов был повреждён энергетический объект «Укрэнерго», а также объект «Кировоградоблэнерго». В итоге без света остались подключённые к этим объектам жители города, железная дорога и воздушные линии. В данный момент специалисты работают над устранением неполадок.