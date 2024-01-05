На Украине начали продавать маски «стариков» для уклонистов от мобилизации

На Украине начали продавать маски «стариков» для желающих избежать мобилизации в ряды ВСУ, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Стоимость таких масок варьируется от 800 до 13,6 тысячи гривен (1900 — 32 000 рублей).

Маска полностью закрывает лицо, имитируя морщины и возрастную дряблость кожи. Продавцы уверяют, что маска выполнена очень реалистично и с расстояния в полметра она выглядит «как живое лицо» старика.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране возбуждено около девяти тысяч уголовных дел в связи с уклонением от мобилизации. Министр добавил, что 2,6 тысячи дел уже направлены в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация не находит широкой поддержки. Он добавил, что мобилизация остается единственным способом защитить страну.