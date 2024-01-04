США необходимо признать победу России на Украине, так как конфликт уже проигран Киевом. Об этом заявил бывший дипломат и агент британской разведки MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я имею в виду, что конфликт проигран. Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия», — отметил аналитик.

Крук также подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для восстановления. Крук добавил, что нарратив о фактической победе Киева также не выдерживает критики и является ошибочным.