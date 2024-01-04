В Финляндии зафиксировали аномально низкую температуру воздуха

В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы — минус 42,1 градуса. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на финский метеорологический институт.

«В Энонтекиё в Лапландии зафиксирована самая низкая температура этой зимы, сообщает Финский метеорологический институт. В половине седьмого утра температура в аэропорту Энонтекиё составляла -42,1 градуса по Цельсию», — сообщили в материале.

Сообщается также, что из-за сильных морозов в Финляндии третий день подряд задерживаются электрички и поезда дальнего следования. Время задержки составляет от 30 минут до трех часов.

Аномальный холод в первые дни января сохраняется не только в Финляндии, но и в ряде регионов России. Например в Москве температура воздуха находится на 7-12 градусов ниже нормы.