В Кропивницком и Кривом Роге произошли взрывы

Мощные взрывы произошли в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентах.

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Журналисты слышали громкие звуки «прилетов» на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

Подробности, связанные с взрывами, издание не приводит. Предположительно, речь идет об ударах Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Кропивницкий, расположенный в Кировоградской области, которая относится к центральной части Украины, до 2016 года носил название Кировоград. Кривой Рог находится на правобережье Днепропетровской области.