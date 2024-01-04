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СМИ: Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с недружелюбным приемом во время посещения зоны наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA.

Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии
© globallookpress.com

Глава правительства в сопровождении министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке ("Зеленые") и премьер-министра региона Райнера Хазелоффа (ХДС) посетил город Зангерхаузен, пострадавший от наводнения. Перед этим Шольц облетел зону бедствия на вертолете.

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Как отметило DPA, во время посещения канцлера собралась группа людей, из которой, в частности, выкрикивали: "Преступник", "Ваша политика базируется на лжи", "Возвращайся обратно".

Проливные дожди на рождественские праздники привели в нескольких регионах Германии к масштабным наводнениям. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Нижней Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт.

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Олаф Шольц