В Японии на четвертый день из-под завалов спасли пожилую женщину

Это первый живой человек, которого японским экстренным службам удалось обнаружить под завалами 4 января - на четвертые сутки после начала серии разрушительных землетрясений. По данным спасателей, вызволенной из-под обломков женщине больше 80 лет. Накануне в этом же районе был спасен пожилой мужчина примерно того же возраста, который также находился под завалами с 1 января. Японские спасатели, полиция, а также солдаты Сил самообороны продолжают поисково-спасательную операцию в зоне стихийного бедствия, не теряя надежды найти выживших. Пропавшими все еще числятся около 80 человек.