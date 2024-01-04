В Германии сочли 2024 год решающим в конфликте на Украине

2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. Он покажет, удастся ли местным вооруженным силам (ВС) перехватить инициативу в противостоянии с Россией, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил (Бундесвер) Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала канала Welt.

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Катер отметил, что в настоящее время инициатива в военном конфликте принадлежит представителям ВС России. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление.

«Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — счел Катер.

Генерал-лейтенант в отставке также добавил, что в 2024 году может решиться вопрос мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Катер уточнил, что конфликт государств может завершиться до конца декабря.