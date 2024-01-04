На Украине рассказали о последствиях кибератаки на «Киевстар»
В результате кибератаки украинский оператор связи «Киевстар» был практические полностью уничтожен, заявил агентству Reuters глава Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По его словам, было разрушено было разрушено «практически все», включая тысячи виртуальных серверов и ПК.
Атака уничтожила «практически всё», включая тысячи виртуальных серверов и ПК <…> Эта атака является большим посланием, большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что на самом деле никто не является неприкасаемым, — заявил он.
12 декабря СБУ сообщила, что «Киевстар» столкнулся с критическими повреждениями инфраструктуры после кибератаки. Специалисты Службы безопасности Украины также привлечены к налаживанию связи между абонентами «Киевстара».
Оператор охватывает все регионы страны и предоставляет услуги порядка 24,4 млн абонентам. В результате кибератаки начались сбои в работе крупнейших банков страны, отключился Интернет, перестала работать система оповещения при воздушных тревогах.
До этого сообщалось, что хакерская атака также затронула других операторов. По данным военкоров, речь идет о Vodafone и Monobank. При попытке запуска приложений пользователям высвечивалась надпись «Технические неисправности».