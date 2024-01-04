На Украине рассказали о последствиях кибератаки на «Киевстар»

Атака уничтожила «практически всё», включая тысячи виртуальных серверов и ПК <…> Эта атака является большим посланием, большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что на самом деле никто не является неприкасаемым, — заявил он.