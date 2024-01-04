Республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил в социальной сети X об обнаружении на южной границе США нескольких десятков брошенных украинских и китайских паспортов, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на утверждения президента США Джо Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса о том, что граница безопасна. Он спросил своих подписчиков, что они думают по данному вопросу.

Республиканцы ранее проголосовали в Конгрессе против того, чтобы Украине выделялись средства без изменения подходов к защите южных границ США.

Также ранее телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные Министерства внутренней безопасности сообщил, что в декабре на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов.