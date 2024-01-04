На границе США обнаружено большое число украинских и китайских паспортов
Республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил в социальной сети X об обнаружении на южной границе США нескольких десятков брошенных украинских и китайских паспортов, передает РИА Новости.
Он обратил внимание на утверждения президента США Джо Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса о том, что граница безопасна. Он спросил своих подписчиков, что они думают по данному вопросу.
Республиканцы ранее проголосовали в Конгрессе против того, чтобы Украине выделялись средства без изменения подходов к защите южных границ США.
Также ранее телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные Министерства внутренней безопасности сообщил, что в декабре на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов.
Как отмечалось, данный уровень - самый высокий месячный показатель с 2000 года. Канал подчеркнул, что в минувшем месяце границу ежедневно пересекали более 10 тыс. человек.