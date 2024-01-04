Польским водителям, участвующим в транспортной блокаде Украины, стали поступать угрозы

Регулярные угрозы получают польские перевозчики, в рамках протестной акции блокирующие границу своей страны с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Нам постоянно приходят угрозы в мессенджерах и SMS", — рассказал один из участников блокировки.

Он пояснил, что угрозы поступают на польском и украинском языках. В сообщениях, в частности, говорится, что транспортная блокада мешает боевым действиям. При этом собеседник агентства высказал мнение, что, "судя по хорошему польскому, часть украинцев, которые их пишут, живут в Польше и не собираются на фронт".

В связи с этими событиями польские водители намерены обратиться в полицию. Блокировка движения транспорта через польско-украинскую границу с переменным успехом продолжается с начала ноября. Польские перевозчики недовольны преференциями, которые имеют в ЕС их коллеги с Украины, захватившие значительную долю рынка. К протестам по схожим мотивам присоединились и польские фермеры.

4 января сообщалось, что на границе Польши с Украиной снова заблокирована половина действующих КПП.