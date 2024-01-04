Белый дом заявил о приостановке помощи Киеву до одобрения конгресса

У США больше нет средств на поддержку Украины, для дальнейшего выделения финансов нужно решение конгресса. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, президент Джо Байден 27 декабря подписал последний пакет помощи, на который у Вашингтона было финансирование, "и на этом всё". Для выделения дополнительных средств необходимо одобрение конгресса, отметил он.

Он также подчеркнул, что доставка этой помощи на Украину в полном объеме может занять "недели".

По мнению наблюдателей, Украина может проиграть в противостоянии с Россией уже в первой половине 2024 года, когда Дональд Трамп закрепит свое выдвижение в качестве кандидата на пост президента от республиканской партии, а республиканцы в конгрессе заблокируют выделение помощи Украине.