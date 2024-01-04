Раскрыты подробности хакерской атаки на «Киевстар»

«На данным момент мы можем с уверенностью сказать, что они (хакеры — прим. «Ленты.ру») были в системе ["Киевстара"] по меньшей мере с мая 2023 года. Я не могу сказать сейчас, с какого времени у них был полный доступ к системе, вероятно, как минимум с ноября», — заявил Витюк.