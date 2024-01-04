В Кировоградской области Украины прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в украинском городе Кропивницкий на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на своего корреспондента.
Кропивницкий, расположенный в Кировоградской области, которая относится к центральной части Украины, до 2016 года носил название Кировоград.
Около 10:37 по московскому времени там включились сирены воздушной тревоги. Предположительно, речь идет о ракетном ударе Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Подробности, связанные со взрывом, агентство не приводит.
Накануне вечером, в среду, 3 января серия мощных взрывов произошла в Харькове. Глава областной военной администрации (ОВН) Олег Синегубов сообщил, что город подвергся атаке, но также не привел никаких подробностей.
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