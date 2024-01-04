Польские фермеры заблокировали движение фур через КПП на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной через пункт пропуска «Медыка — Шегини».
Информацию об этом подтвердила украинская Госпогранслужба.
Как пишет «СТРАНА.ua», въезда на Украину со стороны Польши ожидают около 800 грузовиков.
Польские фермеры отмечали, что будут пропускать три грузовика в час. Протест будет продолжаться до 3 февраля или до выполнения их требований к правительству Польши.
Перевозчики требуют от властей гарантий, что будут введены дотации на закупку кукурузы и сохранён сельскохозяйственный налог.