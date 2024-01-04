В США заявили о потере веры в победу Украины

США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

"Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины . Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры", — сказал Бэндоу.

Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил ранее в статье Responsible Statecraft, что военный и экономический баланс в конфликте на Украине значительно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже невозможно. По его мнению, сложившаяся ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это еще представляется возможным.

До этого американское издание Responsible Statecraft заявляло, что в США стараются использовать конфликт на Украине, чтобы ослабить позиции России в Черном море.