В Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2024 году напряженность в мире будет только расти. Соответствующую точку зрения он высказал на пресс-конференции по случаю Нового года, передает ТАСС.

Он напомнил о конфликте на Украине и войне на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в 2024 году пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах, констатировал Кисида. По его словам, напряженность в новом году будет лишь нарастать.

С его точки зрения, в условиях геополитической нестабильности Япония должна демонстрировать лидерство. Одной из главных задач Кисида назвал восстановление доверия среди граждан страны к властям. До этого газета Kyodo сообщала, что рейтинг японского правительства снизился до рекордно низких значений в 22,3%.

"Уровень поддержки кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до нового минимума в 22,3 процента, поскольку растущий политический скандал по сбору средств втягивает его правительство и правящую Либерально-демократическую партию", — говорится в сообщении.