Киеву придется принять все условия Москвы для достижения мира, заявил директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft. По его словам, Украина испытывает как дефицит бойцов, так и вооружения, в то время, как Россия наращивает свою военную мощь.

Военный и экономический баланс в конфликте сильно сместился против Украины, и очень трудно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. <…> Если мы будем ждать и дальше, условия, которые мы получим в будущем скорее всего будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада, — сообщил Ливен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда была открыта для диалога с Украиной, однако Киев публично вышел из обсуждения мирных инициатив и ввел запрет на переговоры. Лавров подчеркнул, что отмена данного указа Зеленского могла бы стать первым шагом для возобновления диалога.