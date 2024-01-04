Южная Корея, США и Япония обсудили ответ на "военное сотрудничество" РФ и КНДР

"Во время переговоров участники обменялись оценками военного сотрудничества Северной Кореи и России, обсудили предложения по ответным мерам. Любая передача оружия со стороны Северной Кореи нарушает резолюции СБ ООН. Они отметили, что на России лежит еще большая ответственность по соблюдению этих резолюций", - информировали в администрации южнокорейского президента.