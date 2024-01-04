Члены штаба Байдена написали письмо против политики на Ближнем Востоке
Более десяти сотрудников предвыборного штаба президента США Джо Байдена опубликовали анонимное письмо, в котором опротестовали политику Белого дома на Ближнем Востоке. Об этом пишет Fox News.
17 действующих сотрудников призвали Байдена выступить с инициативой немедленного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС, отмечается в материале.
"Как ваши сотрудники, мы считаем, что для вас является как моральным, так и избирательным императивом публично призвать к прекращению насилия", — написали сотрудники в письме.
Авторы приводят статистику потерь среди мирных палестинцев заявляя, что происходящее на территории анклава "не может быть оправдано".
Как следует из письма, "неизбирательные бомбардировки со стороны Израиля фундаментально противоречат" вере Байдена в справедливость, сочувствие и достоинство человеческой жизни.
"Мы присоединились к этой кампании, потому что ценности, которые вы – и мы – разделяем, стоят того, чтобы за них бороться. Справедливость, сочувствие и наша вера в достоинство человеческой жизни являются основой не только Демократической партии, но и страны", — говорится в письме.
Авторы также предупредили, что стратегия Белого дома на Ближнем Востоке может "стоить выборов 2024 года".