Члены штаба Байдена написали письмо против политики на Ближнем Востоке

"Мы присоединились к этой кампании, потому что ценности, которые вы – и мы – разделяем, стоят того, чтобы за них бороться. Справедливость, сочувствие и наша вера в достоинство человеческой жизни являются основой не только Демократической партии, но и страны", — говорится в письме.