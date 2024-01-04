В Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) оценили риски прямого столкновения вооруженных сил КНДР и Республики Корея в 2024 году. Они, как считают там, достаточно высоки, передает ТАСС.

По мнению специалистов агентства, некоторые учения южнокорейских военных в 2024 году и заявления руководства Республики Корея об укреплении военного потенциала – «самоубийственное бесчинство». В комментарии ЦТАК подчеркивается, что «еще больше интервентов, в первую очередь из США и Японии, будут бродить по Корейскому полуострову». Как отмечается, это будет сделано «по просьбам и при активном сотрудничестве марионеток». Эти интервенты, как указали эксперты, проводят беспрецедентную по масштабу провокационную политику в военной сфере, включающую ядерный удар.

«В связи с этим в этом году риски столкновений наиболее высокие», - отметили в ЦТАК.

Кроме того, подчеркивается, что любителей конфронтации в новом году ждут по-настоящему мучительные моменты.