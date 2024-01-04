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В Германии начали расследование о возможной диверсии на газопроводе

Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ, сообщило редакционное объединение SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

В Германии начали расследование о возможной диверсии на газопроводе
© globallookpress.com

Сообщается, что на 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см. Расследование ведет Генеральная прокуратура ФРГ, поскольку новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры и такие дела находятся в ее сфере ответственности, передает ТАСС.

Отверстия в трубопроводе обнаружила фирма-оператор трассы в конце ноября. Расследование ведется по подозрению «в совершении антиконституционной диверсии».

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