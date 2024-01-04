Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые «не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подавали документы для получения вида на жительство для проживания в стране».

Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии.

По собранным данным, среди людей, которых могут депортировать, около половины — мужчины, а возрастное распределение показывает, что из страны могут выгнать 789 человек старше 60 лет.

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не предоставили документы для получения вида на жительство.