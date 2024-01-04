В деле о секс-торговле людьми фигурируют Билл Клинтон и Дональд Трамп
Федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал сотни страниц судебных документов. В них фигурируют имена экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона. Документы содержат в себе иск против финансиста Джеффри Эпштейна, он обвиняется в сексуальном насилии и торговле людьми. Об этом пишут западные издания.
«Более 50 раз встречаются имена бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа», — передает РБК информацию из изданий.
Отмечается, что большинство раскрытых документов включают в себя показания женщин, ставших жертвами сексуального насилия Эпштейна. Кроме того, в течение ближайших недель будет обнародовано свыше 200 бумаг по делу против финансиста.
Эпштейну было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в торговлю. Этот факт предусматривает до 45 лет тюрьмы. В 2019 году суд Манхеттена постановил оставить финансиста под стражей, а также не выпускать под залог. В конце июля этого же года мужчину нашли в тюремной камере в полубессознательном состоянии. Он скончался. Дело Эпштейна породило множество теорий заговора о возможной причастности к делу влиятельных лиц.
Королевская семья Великобритании также оказалась вовлечена в скандал о сексуальном домогательстве к несовершеннолетней. В частности сына королевы Елизаветы принца Эндрю обвинили в изнасиловании. Потерпевшая заявила, что преступление было совершено в 2001 году. Эпштейн сдавал ее «в аренду» влиятельным людям, в их числе оказался и принц. Но ему удалось избежать тюремного заключения. Мужчина заключил соглашение с потерпевшей Викторией Джуффре и выплатил моральную компенсацию, которая могла превышать десять миллионов долларов. Отмечается, что Эндрю не обладал такими финансами, поэтому мужчине помогла его мать Елизавета, передают «Дни.ру».