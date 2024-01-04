В деле о секс-торговле людьми фигурируют Билл Клинтон и Дональд Трамп

Федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал сотни страниц судебных документов. В них фигурируют имена экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона. Документы содержат в себе иск против финансиста Джеффри Эпштейна, он обвиняется в сексуальном насилии и торговле людьми. Об этом пишут западные издания.

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«Более 50 раз встречаются имена бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа», — передает РБК информацию из изданий.

Отмечается, что большинство раскрытых документов включают в себя показания женщин, ставших жертвами сексуального насилия Эпштейна. Кроме того, в течение ближайших недель будет обнародовано свыше 200 бумаг по делу против финансиста.

Эпштейну было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в торговлю. Этот факт предусматривает до 45 лет тюрьмы. В 2019 году суд Манхеттена постановил оставить финансиста под стражей, а также не выпускать под залог. В конце июля этого же года мужчину нашли в тюремной камере в полубессознательном состоянии. Он скончался. Дело Эпштейна породило множество теорий заговора о возможной причастности к делу влиятельных лиц.