Hill: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Колорадо и Мэн
Решения об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от предвыборной гонки в американских штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство среди членов Демократической партии. Об этом сообщает издание The Hill.
"Решения, которые исключают Трампа из избирательных бюллетеней в двух штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента Байдена и его партии", — говорится в статье.
В публикации сказано, что некоторые высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Колорадо и Мэна, так как больше обеспокоены влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа как объекта несправедливого преследования, нежели конституционной аргументацией его отстранения. В материале также говорится, демократы проводят аналогию с четырьмя случаями обвинений Трампа в уголовных преступлениях в 2023 году.
"Каждый раз республиканские избиратели сплачивались вокруг" этого политика, "усиливая его шансы на номинирование от партии", указали журналисты.
До этого экс-советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Трампа из избирательных бюллетеней "разорвет страну на части", так как возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий. Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников.
По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал "восстанию или мятежу". Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось. До этого Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.