Hill: демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в Колорадо и Мэн

Решения об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от предвыборной гонки в американских штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство среди членов Демократической партии. Об этом сообщает издание The Hill.

"Решения, которые исключают Трампа из избирательных бюллетеней в двух штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента Байдена и его партии", — говорится в статье.

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В публикации сказано, что некоторые высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Колорадо и Мэна, так как больше обеспокоены влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа как объекта несправедливого преследования, нежели конституционной аргументацией его отстранения. В материале также говорится, демократы проводят аналогию с четырьмя случаями обвинений Трампа в уголовных преступлениях в 2023 году.

"Каждый раз республиканские избиратели сплачивались вокруг" этого политика, "усиливая его шансы на номинирование от партии", указали журналисты.

До этого экс-советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Трампа из избирательных бюллетеней "разорвет страну на части", так как возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий. Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников.