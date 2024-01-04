Зеленского уличили в намеренном расколе украинского общества

«Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. А когда у нас тыл — Запад, так чего же удивляться, что люди у вас не тыл? Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл — на котором и процветают коррупция и воровство», — сообщил Сергей Дацюк.