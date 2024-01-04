В Европарламенте понадеялись на исчезновение НАТО

© Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес заявил, что исчезновение НАТО пойдет на пользу Европе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», — отметил депутат.

Уоллес также раскритиковал своих коллег за то, что они, вторят НАТО и поддерживают войны.

Ранее Уоллес заявил, что конфликт на Украине продолжается до сих пор из-за нежелания США его прекращать. По его словам, с начала обострения между Израилем и Палестиной вокруг сектора Газа в ЕП было четыре пленарных заседания в Страсбурге, однако до сих пор не было выработано резолюции по этому вопросу.