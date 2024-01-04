Этот год будет тяжелым для Киева, если предположить рост наступательных возможностей России. К такому выводу пришел колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос, передает РИА Новости.

«Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум», — указал он.

Руссинос считает, Запад обманул ожидания Киева, так как вопреки собственным обещаниям не смог резко нарастить производство боеприпасов. Бывший военкор предупредил, что щедрые поставки вооружений для армии Украины больше не повторятся.

Обозреватель указал, что теперь Киев находится в очень опасном положении: ему необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек только для того, чтобы удержать оборону. В то же время «строптивые призывники» показывают гораздо менее впечатляющие результаты, чем мотивированные добровольцы, отметил он.

«Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее», — подытожил Руссинос.