Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в обмене пленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с двумя странами. Это объяснило Министерство иностранных дел ОАЭ.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что один из крупнейших обменов состоялся благодаря регулярным контактам на высшем уровне. Абу-Даби также выразил признательность Москве и Киеву за сотрудничество и реакцию на посреднические усилия ОАЭ.

3 января состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «173 на 173». Еще 75 военнослужащих ВС РФ вернулись домой в обмен на пятерых бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые в июле 2023 года из России прибыли на Украину через Турцию, они были возвращены из украинского плена без обмена.