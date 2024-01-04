Politico: в Израиле прислушился к США, частично выводя войска из секторы Газа

Американская администрация приветствует вывод части израильских войск из сектора Газа, трактуя его как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности и прислушивается к советам Вашингтона. Об этом написала газета Politico.

Три американских чиновника сказали, что чувствуют облегчение и отметили, что это начало перехода к более высокоточным ударам. Однако они также подчеркнули, что администрация хотела бы, чтобы эти изменения начались гораздо раньше, поскольку число жертв среди мирных палестинцев продолжает расти. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".