Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили военную поддержку Украины и сошлись во мнении, что ее необходимо усилить, в том числе предоставив Киеву средства противовоздушной защиты и ракеты большой дальности. Об этом глава дипломатии ЕС написал в социальной сети Х, передает РИА Новости.
«Мы выразили согласие по необходимости усиления нашей военной поддержки Украине, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами», — указал Боррель.
Ранее Радослав Сикорский обратился к странам Запада с призывом передать Украине ракеты большой дальности, чтобы она могла совершать удары по территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его заявление и указала, что подобные высказывания непременно обернутся против его собственной страны.
Агентство напоминает, что Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что все грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для войск РФ. Во внешнеполитическом ведомстве РФ добавляли, что страны НАТО «играют с огнем», помогая Украине с вооружением.