Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили военную поддержку Украины и сошлись во мнении, что ее необходимо усилить, в том числе предоставив Киеву средства противовоздушной защиты и ракеты большой дальности. Об этом глава дипломатии ЕС написал в социальной сети Х, передает РИА Новости.

«Мы выразили согласие по необходимости усиления нашей военной поддержки Украине, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами», — указал Боррель.

Ранее Радослав Сикорский обратился к странам Запада с призывом передать Украине ракеты большой дальности, чтобы она могла совершать удары по территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его заявление и указала, что подобные высказывания непременно обернутся против его собственной страны.