Граждане Украины перестали доверять местному телемарафону «Единые новости», который раньше служил важным инструментом объединения нации. Теперь он стал «рупором власти», а жители республики устали от пропаганды, сообщила газета The New York Times (NYT).

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«Зрители жаловались, что программа часто рисует слишком радужную картину, скрывая тревожные события на линии фронта и слабеющую поддержку Украины со стороны Запада — и в конечном итоге неспособна подготовить граждан к длительной войне», — указано в статье. В итоге рейтинги шоу резко упали, эксперты расценили это как утрату доверия к власти со стороны населения, так как победа «становится все более недостижимой».

Согласно опросу Киевского международного института социологии, с мая 2022 года по декабрь 2023 года число украинцев, доверяющих телемарафону, сократилось с 69 процентов до 43 процентов, а некоторые зрители и вовсе агитируют за прекращение программы.

Другая проблема, по мнению NYT, заключается в том, что телемарафон стал пиар-операцией президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этого шоу показывает искаженную, однобокую точку зрения на события, происходящие в стране, и это не то, что нужно украинцам.