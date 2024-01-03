Эпидемия гриппа зафиксирована почти во всех регионах Франции

Эпидемия гриппа зафиксирована почти на всей территории Франции, высокий рост заболеваемости наблюдается в 10 из 13 регионов европейской части страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на пресс-службу Национального агентства по здравоохранению.

В конце декабря агентство заявляло, что число госпитализация и обращений в отделения неотложной помощи пациентов с подозрением на грипп выросло во Франции во всех возрастных группах. Сейчас же десять регионов находятся в фазе эпидемии, а еще три — в предэпидемической.

Отмечается, что особенно сильный рост заболевших наблюдается у пациентов в больницах, а также среди детей до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет. Среди пяти заморских территорий эпидемическая фаза была зафиксирована в Гвиане, Мартинике и Гваделупе, сообщило агентство.