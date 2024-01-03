Госдеп прокомментировал данные об изменении США позиции по Украине

Администрация США отвергает утверждения СМИ, согласно которым Вашингтон изменил свой подход к конфликту на Украине и больше не стремится к победе Киева, американские власти видят своей целью усиление украинской позиции на переговорах с Россией. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Комментируя соответствующую информацию, которую распространила газета Politico со ссылкой на свои источники, дипломат сказал: "Нет, это неправда". Он также отказался комментировать процесс обмена пленными между Москвой и Киевом.

По данным источников Politico, американские и европейские власти постепенно переключают свое внимание с поддержки цели Украины, которая хочет одержать победу над Россией, на улучшение ее позиции в возможных переговорах о прекращении конфликта.