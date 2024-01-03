Кулеба: Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический альянс поддержал запрос Киева на проведение чрезвычайного заседания Совета Украина — НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

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По словам министра, одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. При этом сроки проведения заседания Кулеба не уточнил.

Напомним, что Совет Украина — НАТО был создан в июле этого года. В декабре пресс-служба альянса сообщала, что военный комитет блока проведет с 17 по 18 января заседание в Брюсселе, в том числе впервые в формате Совета Украина — НАТО. Там подчеркивали, что мероприятие позволит проработать вопросы, которые имеют стратегическое значение для военного блока.