МИД Франции отказался осудить удары украинских войск по Белгороду

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве назвали их «законной обороной».

В ходе ежедневного брифинга журналисты попросили МИД обозначить позицию Парижа относительно украинских ударов с применением запрещенных кассетных боеприпасов. Ведомство проигнорировало запрос, при этом заявив, что Киев «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».

Напомним, что днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны РФ, они использовали ракеты «Ольха» с кассетной боевой частью и чешскую РСЗО Vampire. Средствам ПВО удалось перехватить большинство снарядов, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, из которых пятеро — дети. Свыше 100 мирных жителей получили ранения.

Как отмечали в Минобороны РФ, таким образом Киев стремится отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российские войска на схожие ответные действия. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом.