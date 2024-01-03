Медведчук назвал три ошибки Зеленского
Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Владимир Зеленский «проиграл Украину» из-за трех ошибок: он вовлек в политику непрофессионалов, перешел на «нацистскую идеологию» и переоценил западную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Медведчука, Зеленский пришел в политику «по законам шоу-бизнеса» и начал привлекать к управлению страной людей «якобы из народа». Однако замена даже очень плохой власти случайными людьми ничего не решает, подчеркнул политик.
Также Медведчук заявил, что в рамках «нацистской идеологии» Зеленский пытается представить членов своей партии в качестве «воинов света», а всех остальных - обвинить в работе на «вселенское зло» в виде Москвы».
Третья ошибка Зеленского, по мнению Медведчука, - вера, что помощь Запада поможет убрать риски конфликта с Россией.
«Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев», - заявил Медведчук.
По его мнению, час расплаты Зеленского «не за горами».
Ранее Медведчук заявил, что разрядка украинского кризиса возможна только в случае учета интересов и суверенитета незападных стран. Он подчеркивал, что без гарантий невмешательства Запада любая страна «может быть объявлена агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической», чтобы оправдать военное вмешательство.