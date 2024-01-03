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На Западе отметили снижение рейтинга Зеленского из-за провала контрнаступления

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского из-за провала летнего контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ) снизился с 98 процентов в начале российской специальной военной операции (СВО) до нынешних 60. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, приводя данные киевского Международного института социологии.

На Западе отметили снижение рейтинга Зеленского из-за провала контрнаступления
© Lenta.ru

«Растущий пессимизм зависит от разочарования после ожиданий от контрнаступления, население устало от войны», — отмечает обозреватель Паоло Валентино.

Западный журналист также указал на внутренние политические неурядицы на Украине. Среди них, в частности, охлаждение отношений Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, отметил он.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина вряд ли добьется успехов в вопросе возврата территорий в ближайшее время. Издание рекомендовало Киеву забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года. В материале отмечается, что «события последнего года ясно показали, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время», даже в том случае, если Запад возобновит военную поддержку Украины.

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