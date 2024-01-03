На Западе отметили снижение рейтинга Зеленского из-за провала контрнаступления

Западный журналист также указал на внутренние политические неурядицы на Украине. Среди них, в частности, охлаждение отношений Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, отметил он.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина вряд ли добьется успехов в вопросе возврата территорий в ближайшее время. Издание рекомендовало Киеву забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года. В материале отмечается, что «события последнего года ясно показали, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время», даже в том случае, если Запад возобновит военную поддержку Украины.