Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен считает, что украинские атаки на российские города могут привести к наказанию Чехии и не помогут Владимиру Зеленскому заручиться поддержкой Запада. Об этом Брайен заявил в своей статье для Asia Times.

Жертвами ракетного удара, который ВСУ 30 декабря нанесли по Белгороду, стали 25 человек, в том числе пять детей. Более ста человек пострадали. В Минобороны РФ сообщили, что удар был произведен ракетами «Ольха» и снарядами чешской системы залпового огня Vampire.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку преступлением против гражданского населения и подчеркнул, что она не останется безнаказанной. Он отмечал, что российские силы наносят высокоточные удары по украинским военным объектам.

Брайен подчеркнул, что ответные удары России значительно ослабили украинскую противовоздушную оборону, особенно в Киеве.

По мнению Брайена, Зеленский хочет, чтобы поток денег и оружия из США и Европы не останавливался.

«На поле боя Украина неуклонно теряет позиции <…>, но Зеленский делает ставку на то, что нападения на российские города вдохновят Запад на поддержку. Это кажется маловероятным», - отметил автор статьи.