Экс-премьер Польши испугался за безопасность страны

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что безопасность Польши находится под угрозой из-за миграционного пакта Европейского союза (ЕС) и возможных пересмотров контрактов на поставку оружия в армию. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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«Безопасность Польши находится под угрозой из-за тихо принятого миграционного пакта и сомнений в контрактах на поставки оружия. Мы должны работать вместе ради безопасности Польши!» — написал экс-премьер.

По его словам, подобное развитие событий ослабит позиции Варшавы в НАТО и поставит под сомнение способность защитить собственные границы. По его мнению, «Россия не намерена останавливаться».

Он также назвал новое правительство республики «безответственным», обвинив действующую власть в желании «подвергнуть Польшу нелегальной миграции».