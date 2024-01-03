$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Пассажиры автобуса в Литве издевались над русскоязычной женщиной

В Литве пассажиры в автобусе издевались над русскоговорящей женщиной. Хулиганы отобрали у нее телефон и кидали его из рук в руки.

Издевательство над женщиной, предположительно, произошло в Вильнюсе. Несколько пассажиров отобрали у потерпевшей телефон перекидывали его из рук в руки.

«Тут не Россия. <…> С Новым годом», — заявил один из злоумышленников на просьбы женщины вернуть гаджет.

Видео опубликовали в telegram-канале «RT на русском».

Другие люди, находившиеся в автобусе, никак не реагировали на происходящее. Также неясно, что именно послужило причиной издевательств.

В Литве допустили полный отказ от русского языка

В СМИ уже не раз писали, что в Литве процветает русофобия. Политолог Мария Прокофьева объясняла такое отношение к русскоговорящим гражданам тем, что страна пытается заручиться поддержкой США.

В мире
Видео