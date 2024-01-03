В Литве пассажиры в автобусе издевались над русскоговорящей женщиной. Хулиганы отобрали у нее телефон и кидали его из рук в руки.

Издевательство над женщиной, предположительно, произошло в Вильнюсе. Несколько пассажиров отобрали у потерпевшей телефон перекидывали его из рук в руки.

«Тут не Россия. <…> С Новым годом», — заявил один из злоумышленников на просьбы женщины вернуть гаджет.

Видео опубликовали в telegram-канале «RT на русском».

Другие люди, находившиеся в автобусе, никак не реагировали на происходящее. Также неясно, что именно послужило причиной издевательств.