Пассажиры автобуса в Литве издевались над русскоязычной женщиной
В Литве пассажиры в автобусе издевались над русскоговорящей женщиной. Хулиганы отобрали у нее телефон и кидали его из рук в руки.
Издевательство над женщиной, предположительно, произошло в Вильнюсе. Несколько пассажиров отобрали у потерпевшей телефон перекидывали его из рук в руки.
«Тут не Россия. <…> С Новым годом», — заявил один из злоумышленников на просьбы женщины вернуть гаджет.
Видео опубликовали в telegram-канале «RT на русском».
Другие люди, находившиеся в автобусе, никак не реагировали на происходящее. Также неясно, что именно послужило причиной издевательств.
В СМИ уже не раз писали, что в Литве процветает русофобия. Политолог Мария Прокофьева объясняла такое отношение к русскоговорящим гражданам тем, что страна пытается заручиться поддержкой США.