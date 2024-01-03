В Дарданеллах приостановили судоходство из-за тумана

"Судоходство в Дарданеллах временно прекращено с 06:40 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) с юга на север из-за сильного тумана и ухудшения видимости. Капитаны судов, которые планируют войти в пролив, предупреждены по рации о временном закрытии навигации", - говорится в сообщении.