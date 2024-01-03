В США рекомендовали властям Украины забыть о возвращении территорий

Украина вряд ли сможет добиться успехов в вопросе возврата территорий в ближайшее время. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В статье порекомендовали украинским властям забыть о "настойчивом желании" вернуться к границам 2014 года.

Обозреватели WSJ подчеркивают, что события 2023 года "ясно показали, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время", даже в том случае, если западные страны возобновят военную поддержку Киева.

Газета также напомнила о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), допустив, что Украина будет вынуждена пойти на мирное соглашение с Россией.