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СМИ: ХАМАС заморозило переговоры с Израилем по освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры с Израилем по освобождению заложников, которые остаются в секторе Газа, сообщает ТАСС.

ХАМАС заморозило переговоры с Израилем по освобождению заложников
© globallookpress.com

Это произошло после убийства в пригороде Бейрута члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал его ликвидацию как «террористический акт», назвав это нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

Ранее в ХАМАС официально подтвердили гибель аль-Арури после атаки израильских беспилотников в Дахии. Также погибли два командира боевого крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама».

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Аль-Арури до последнего времени считался второй фигурой в радикальном движении.

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