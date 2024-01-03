ХАМАС заморозило переговоры с Израилем по освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры с Израилем по освобождению заложников, которые остаются в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Это произошло после убийства в пригороде Бейрута члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал его ликвидацию как «террористический акт», назвав это нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

Ранее в ХАМАС официально подтвердили гибель аль-Арури после атаки израильских беспилотников в Дахии. Также погибли два командира боевого крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама».