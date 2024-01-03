В Аргентине задержали троих мужчин, планировавших теракты

Полиция Аргентины задержала трёх человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны.

Об этом пишет La Nación.

По данным газеты, в настоящее время проводится анализ содержимого мобильных телефонов задержанных, изъятых во время арестов.

Ранее полиция Аргентины задержала россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве.