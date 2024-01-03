La Nación: в Аргентине задержали троих мужчин, планировавших теракты
Полиция Аргентины задержала трёх человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны.
Об этом пишет La Nación.
По данным газеты, в настоящее время проводится анализ содержимого мобильных телефонов задержанных, изъятых во время арестов.
Ранее полиция Аргентины задержала россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве.
Также сообщалось, что спецслужбы Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь.