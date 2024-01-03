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La Nación: в Аргентине задержали троих мужчин, планировавших теракты

Полиция Аргентины задержала трёх человек с паспортами Колумбии и Венесуэлы, предположительно, сирийско-ливанского происхождения, которые планировали теракты на территории страны.

В Аргентине задержали троих мужчин, планировавших теракты
© РИА Новости

Об этом пишет La Nación.

По данным газеты, в настоящее время проводится анализ содержимого мобильных телефонов задержанных, изъятых во время арестов.

Ранее полиция Аргентины задержала россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве.

Также сообщалось, что спецслужбы Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь.

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